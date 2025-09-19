Una fuerte tormenta eléctrica azotó la tarde de este viernes a Puerto Vallarta, con saldo de calles anegadas y alarma entre la población por la intensidad de los rayos.

El desbordamiento del arroyo Camarones obligó al cierre del acceso hacia el Centro de la ciudad, mientras que otros ingresos también comenzaron a registrar complicaciones por el aumento del nivel del agua.

Autoridades locales mantienen vigilancia en zonas de riesgo para atender afectaciones y garantizar la seguridad de los habitantes.