Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo y condenado en California por abuso de menores, fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn en Nueva York, donde aguarda su presentación ante un juez federal en Manhattan.
El pastor, de 56 años, enfrenta nuevos cargos por tráfico sexual, crimen organizado y pornografía infantil, junto a familiares y colaboradores acusados de operar una red de abusos bajo el amparo de la iglesia.
El señalamiento sostiene que usaron su poder religioso para coaccionar a víctimas y encubrir delitos.
García, quien cumplía una condena de 17 años en California, ahora enfrenta procesos simultáneos en Nueva York y Los Ángeles.
Naasón Joaquín García ingresa a prisión en NY para enfrentar nuevo juicio
