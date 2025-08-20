La mañana de este miércoles se tornó caótica en la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a la intensa lluvia registrada, principalmente en el sur de Zapopan.

Cruces como La Calma y López Mateos, la colonia Jardines del Sol, la zona de Plaza del Sol y el paso a desnivel de avenida La Calma reportan inundaciones de más de medio metro que han dejado cuatro vehículos varados; en uno de ellos dos personas fueron rescatadas sin lesiones graves.

En Guadalajara, la glorieta de Arcos y Niños Héroes ya supera los 60 centímetros de agua, mientras que en el Mercado de Abastos locatarios denuncian anegaciones de casi un metro en la calle Chicalote.

Protección Civil realiza recorridos y labores de apoyo a la población afectada. (Por Edgar Flores Maciel)