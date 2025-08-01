Esta mañana de miércoles fue sorprendida por una gran tormenta, que azotó por al menos dos horas a la zona metropolitana de Guadalajara, de manera generalizada.

En la zona sur de la ciudad se presentan encharcamientos considerables por encima de los 15 cm que supera las banquetas, en avenidas como López Mateos, Mariano Otero, avenida Patria, avenida cruz del Sur, Periférico Sur y en calles secundarias, se conectan estas vías.

Mientras que Protección Civil municipal de Zapopan reporta, por lo menos 4 vehículos varados, 3 sobre avenida López Mateos en la zona de ciudad del Sol, y uno más en la calle Amado Nervo al cruce con Tenochtitlán en la colonia Jardines del Sol.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, arrastradas por la corriente, tampoco que el agua haya entrado a alguna finca. (Por Gustavo Cárdenas)