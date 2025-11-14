En un operativo simultáneo realizado en Tonalá, Jalisco, fuerzas federales lograron desmantelar una estructura criminal especializada en la modificación de maquinaria industrial para la creación de compartimentos ocultos, utilizados en el envío de drogas al extranjero mediante rutas marítimas.

La célula era encabezada por Jorge Antonio Huerta García, alias “Yorch”, identificado como el operador principal de este esquema de ingeniería clandestina que permitía ocultar cargamentos completos de estupefacientes sin ser detectados.

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, de la FGR y Guardia Nacional ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos predios del municipio. Se logró la detención de nueve personas, entre ellas un menor de edad.