El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra, afirmó que la extorsión dejo de ser un delito aislado y se convirtió en un mecanismo de control económico y político para grupos criminales.

Indicó que de enero a septiembre la extorsión generó a las empresas que operan en el país un costo de 21 mil millones de pesos. Además, una de cada 2 empresas socias de Coparmex ha sido víctima de algún delito, siendo la extorsión telefónica la más común en todo el país.