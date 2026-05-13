Tras los hechos violentos que forzaron al desplazamiento de familias enteras del municipio de Chilapa, Guerrero, las Fuerzas Federales permanecerán en la zona el tiempo que sea necesario, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí. Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y guardias comunitarias. Entonces el objetivo, primero que nada, es pacificar mediante el diálogo”.

Explicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó a Guerrero para atender personalmente la crisis junto con la gobernadora Evelyn Salgado. En cuanto a los tres bloqueos que permanecían en la zona, ya éstos fueron liberados, lo que permitió el ingreso de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. (Por Arturo García Caudillo)