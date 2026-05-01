Cuidado, el calor y la humedad son el clima perfecto para la proliferación de alacranes, y estadísticamente en esta temporada aumentan los casos de picaduras por este animalito. El director de Salud Pública de Tlaquepaque, Mario Salinas Hernández, explicó que se deben tomar medidas de prevención en hogares, negocios y espacios abiertos para evitar la picadura del alacrán.

“Tomar medidas preventivas. Por ejemplo, si sabemos que en nuestra casa hemos encontrado previamente alacranes, extremar precauciones; suelen esconderse en lugares oscuros y frescos, como por ejemplo en los zapatos, en el clóset o en el mueble donde guardamos la ropa. Hay que verificar antes de ponérnoslos, tener un control o una valoración de que no puede estar el alacrán ahí. Si se puede fumigar y si previamente habían encontrado alacranes, pueden fumigar”.

Tlaquepaque cuenta con antídoto para la picadura de alacranes en la Cruz Verde Marcos Montero y en la Guadalupana. (Por Gustavo Cárdenas)