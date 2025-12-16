Una fuga de amoniaco en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, al sur de Veracruz, obligó a evacuar de manera preventiva a trabajadores y a habitantes de colonias cercanas.
Autoridades cerraron vialidades próximas al complejo de Pemex y habilitaron un refugio temporal.
Protección Civil recomendó a la población cubrir nariz y boca con trapos húmedos, así como mantener cerradas puertas y ventanas.
La fuga se originó en una pipa dentro del lugar, la cual, ya fue controlada.
Fuga de amoniaco provoca evacuaciones en complejo petroquímico de Veracruz
Una fuga de amoniaco en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, al sur de Veracruz, obligó a evacuar de manera preventiva a trabajadores y a habitantes de colonias cercanas.