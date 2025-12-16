Una fuga de amoniaco en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, al sur de Veracruz, obligó a evacuar de manera preventiva a trabajadores y a habitantes de colonias cercanas.

Autoridades cerraron vialidades próximas al complejo de Pemex y habilitaron un refugio temporal.

Protección Civil recomendó a la población cubrir nariz y boca con trapos húmedos, así como mantener cerradas puertas y ventanas.

La fuga se originó en una pipa dentro del lugar, la cual, ya fue controlada.