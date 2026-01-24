Una intensa tormenta invernal causó la cancelación de más de 10 mil vuelos y dejó a cerca de 140 millones de personas bajo alerta en gran parte de Estados Unidos, desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra.

Autoridades advierten sobre fuertes nevadas y una severa tormenta de hielo que podría generar daños comparables a los de un huracán.

Carreteras y puentes comenzaron a congelarse en estados como Texas, Mississippi y Oklahoma, mientras se reportaron más de 95 mil apagones.

Ante el riesgo, gobernadores de más de una docena de estados declararon emergencia o pidieron a la población permanecer en casa para evitar tragedias.