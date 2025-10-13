La Secretaría de Hacienda defendió ante el Senado la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados. Es la voz del subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera.

“Esta reforma constituye una herramienta decisiva para combatir de manera frontal los actos de corrupción y la evasión en este sector estratégico y fundamental para el desarrollo nacional, pero también vulnerable a prácticas que han causado daño a la hacienda pública y a la competitividad del país. La reforma puede significar una aduana con mayor tecnificación, eficiente y transparente, capaz de incrementar la competitividad de nuestro comercio exterior al tiempo que se protege a la industria mexicana y al empleo”.

Durante la reunión con integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos primera, el funcionario aseguró que se trata de una transformación integral para modernizar las aduanas, fortalecer la recaudación fiscal y combatir la corrupción, la evasión y el contrabando. (Por: Arturo García Caudillo)