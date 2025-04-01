La Secretaría de Salud Jalisco comenzó la campaña de vacunación invernal 2025-2026, que se extenderá hasta el 3 de abril del próximo año, con la aplicación de dosis contra influenza y Covid-19.

Se dispone de un millón 100 mil vacunas para influenza y 370 mil para Covid de los laboratorios Pfizer y Moderna, que se aplicarán en todos los centros de salud del estado.

En dos semanas se sumará la vacuna BCG contra la tuberculosis, tras meses de desabasto, con un estimado de 200 mil dosis para niños.