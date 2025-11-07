Los Gallos Blancos dieron la sorpresa de la fecha 17, última del torneo Apertura de la Liga MX, al vencer de visita 2-1 a los Bravos y ponerse a un paso de la calificación a la siguiente ronda.

Los goles fueron de Ali Ávila y autogol de Moisés Mosquera; por los de Juárez descontó Diego Valoyes.

En los demás juegos de este viernes Xolos venció 2-0 al Atlas y lo dejó sin aspiraciones.

Los goles fueron de Jesús Gómez y Unai Bilbao. Además, Mazatlán empató 1-1 con Necaxa.

Con estos resultados quedan fuera de cualquier opción de clasificar San Luis, Necaxa, y Atlas.

En cambio, Gallos llegó a 20 puntos y es quien está ya en la décima posición, última de la zona de Play In. Pero Pumas con 18 y Santos con 17 aún pueden ganar ese último boleto.

Xolos con 24 puntos subió al lugar 7 de la tabla y Bravos bajó al 8 con 22. Chivas en automático ya es el sexto invitado a la Liguilla de manera directa.

Para hoy la actividad sigue a las 5 de la tarde con dos juegos: Destaca el Chivas Vs Monterrey. Además Tigres recibe al Atlético de San Luis.

A las 7, León-Puebla y Toluca Vs América. Mientras que en el último juego, a las 9 de la noche, Cruz Azul frente a Pumas. (Por Martín Navarro Vásquez)