Atlas fracasó otra vez en la Liga MX. Al iniciar la fecha 17 del Torneo Apertura los Zorros perdieron 2-0 de visita a los Xolos en Tijuana, resultado que los deja sin opciones de ir a la fase final mediante el Play In. Los goles fueron de Jesús Gómez y Unai Bilbao.
El técnico Diego Cocca lamentó la situación, pero dijo que ve las cosas a futuro.
“Creo que hubo una mejoría notoria del equipo. Muchas cosas se han mejorado, pero hay otras cosas que no. Y yo soy de la idea de que todo se puede mejorar, hasta lo más difícil; en los últimos dos torneos se ganaron tres partidos nada más como visitante. Hay un tema mental muy importante, que para poder trabajarlo y mejorarlo se necesita tiempo”.
Atlas se queda en 17 puntos, y se fue hasta el lugar 14 de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)
