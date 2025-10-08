Los Tigres de Detroit perdían 3-0, pero remontaron la pizarra con un rally de tres carreras en la quinta entrada y otro de cuatro rayitas en la sexta con cuadrangular del puertorriqueño Javier Báez, para vencer finalmente 9-3 a los Marineros de Seattle, con lo que empataron 2-2 la Serie Divisional de la Liga América. El pase a la Serie de Campeonato, se definirá en un quinto y definitivo encuentro el viernes en Seattle.

En el Viejo Circuito, Los Cachorros de Chicago anotaron 4 carreras en la primera entrada incluyendo un jonrón de Michael Busch; ventaja que ya no soltaron para derrotar por 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee y así logaron mantenerse con vida en la Serie Divisional que se pone 2-1 todavía en favor de los Cerveceros. (Por Manuel Trujillo Soriano)