Un juez federal negó la suspensión definitiva a Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, quien buscaba frenar la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

El juez determinó que la medida no procede, ya que el también exsecretario de Seguridad de Tabasco ya se encuentra recluido en el penal del Altiplano y, por tanto, no goza de libertad deambulatoria.

Hernán “N” promovió el amparo en septiembre, pero el tribunal consideró que no puede otorgarse suspensión a quien ya está privado de la libertad.