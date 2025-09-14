La adolescente estadounidense Iva Jovic ganó este domingo el GDL Open WTA 500 al vencer en la final a la colombiana Emiliana Arango en dos sets por 6-4 y 6-1. En un encuentro en el que la sudamericana estuvo muy por debajo de su nivel debido a un malestar estomacal que la dejó prácticamente deshidratada y comentó.

“Traté de hacer mi mejor esfuerzo, de salir de hacer lo que mejor podía en un momento que para mi simplemente era terrible durante el partido. Es muy difícil emocionalmente creo que es un golpe muy duro después de haber tenido una semana tan buena que termine de esta manera es un poco amargo, pero así es la vida, al final sabremos que hacer con estos momentos creo que al final es tratar de enfocarme en lo positivo y sacar lo mejor que pueda”.

En dobles la dupla estadounidense compuesta por Irina Jromachova y Nicole Melichar derrotaron a la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi de Indonesia en dos sets. (Por Manuel Trujillo Soriano)