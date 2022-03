Este año no habrá tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara porque no hay desabasto de agua, asegura el gobernador, Enrique Alfaro.

Indica que el reciente corte del servicio de agua en 120 colonias fue por un tema de mantenimiento.

“Son asuntos de obras, DE preparación para el estiaje, no va a haber tandeos, no tenemos ningún problema, las presas están arriba del 70 por ciento de su capacidad. El año pasado la presa Calderón andaba a estas alturas ya cercano al 10 por ciento, entonces no, no tenemos un problema de abasto”

Destaca que ya se terminó el proyecto ejecutivo de la presa El Zapotillo y ya están asignados los recursos del Gobierno Federal, pero será el presidente López Obrador quien haga el anuncio oficial. (Por Claudia Manuela Pérez)