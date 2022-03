Vecinos de la colonia El Vigía en Zapopan cumplen seis meses solicitando a las autoridades que reubiquen tan sólo 50 metros un semáforo que quedó mal encuadrado con las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, esto en el cruce de la avenida Juan Pablo II y la calle Plata.

La señora González explica que su viacrucis inició el octubre del año pasado en la Agencia Metropolitana de Movilidad y luego:

“Me contestan en Movilidad del Estado que no es con ellos, que es en Movilidad Zapopan. En Zapopan meto un oficio donde pongo al ITEI para que me contesten rápido, así fue, me contestaron en 15 días y después de ahí ya me dijeron que era en Imeplan. En Zapopan me contestan que es en Imeplan, y en Imeplan me vuelven a contestar que es en Zapopan de Obras Públicas”.

Y así, ya cumplen casi siete meses los vecinos de la colonia El Vigía para que tan sólo les muevan un semáforo 50 metros. (Por José Luis Jiménez Castro)