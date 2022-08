A pesar de que no hay tratado de extradición con Israel, es un hecho que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, acusado por crear mediante tortura la Verdad Histórica, será extraditado a México, asegura el canciller Marcelo Ebrard.

“Si bien no hay tratado de extradición, sí tenemos un acuerdo de cooperación jurídica. Y nosotros hemos, este año hicimos extradición de un israelí buscado en su país por actos delictivos. O sea, no fue obstáculo y México no argumentó que faltase un tratado para auxiliar a las autoridades de Israel, o sea, ahora está en manos de la autoridad de Israel. Saben que es un tema altamente prioritario, saben que estamos hablando de derechos humanos sustantivos que en su propia legislación tiene otro trato. Esto significa un procedimiento más acelerado. Entonces estamos optimistas”.

Explicó que la Fiscalía General de la República ya entregó toda la documentación correspondiente, y sólo se espera la anuencia de la autoridad israelí. (Por Arturo García Caudillo)