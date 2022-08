Hasta el momento no se han detectado secuelas en personas que padecieron la enfermedad de viruela del mono en Jalisco sólo las cicatrices que dejan las erupciones en la piel, señala el coordinador de Epidemiología de la Secretaría de Salud, César Domínguez Barbosa.

“Al momento todos los casos que hemos tenido todos ellos han tenido manifestaciones leves de la enfermedad, por lo cual no han tenido complicaciones ni tampoco alguna secuela que haya sido derivada. Más allá de la cicatrices que puedan llegar a quedar por las lesiones dérmicas que se presentan”.

Agrega que en Jalisco no se han reportados casos graves de la enfermedad, ni tampoco muertes.

Hasta este viernes suman 69 contagios de viruela del mono en Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)