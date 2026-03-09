Funcionó y funcionará, asegura el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, respecto al operativo de seguridad que aplicara municipio, Estado y Federación en las inmediaciones y cercanías del estadio Akron, pues esa misma estrategia se aplicará durante los encuentros del próximo mundial.

“Pues muy bien creo que está muy claro el apoyo federal que nos está dando tanto la presidenta, pero junto con la defensa, la Guardia nos sentimos muy tranquilos para los partidos y los eventos que tendremos aquí. Obviamente entrar a seguridad privada entrar a seguridad de Guadalajara, reforzada con seguridad de Zapopan, metropolitana, del Estado, la Defensa y la Guardia. También ahí habrá un publiteam, se pasarán partidos de futbol, habrá comida, habrá eventos culturales, pues una fiesta durante todo el mundial”.

El Alcalde de Zapopan señaló que la Policía Municipal participará en todos los operativos de seguridad durante la justa deportiva. (Por Gustavo Cárdenas)