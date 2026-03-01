Además de exigir prevención, erradicación y cero impunidad en los delitos de feminicidio y desaparición, miles de tapatías exigen a las autoridades freno y castigo a la violencia vicaria, porque no hay dolor más fuerte que quitarle a una madre a sus hijas e hijos.

“Alto a la violencia vicaria. Reconocimiento pleno a la violencia vicaria como un delito, como lo que es. Con sanciones efectivas a hijas e hijos, para vulnerar y violentar a sus madres. Y protección inmediata para mujeres, niñas y niños, garantizando custodias, pensiones y medidas de seguridad sin revictimizarlas”.

Este fue uno de los puntos del pliego petitorio de las manifestaciones feministas en Guadalajara a las que se sumó la madre de Sammy, a quien de acuerdo a su pancarta, no ve desde hace 533 días.

La cartulina con dos fotografías de su bebé, reza: Mamá nunca te abandonó, te apartaron de mi lado. (Por Gricelda Torres Zambrano)