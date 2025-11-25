La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los transportistas, ganaderos y agricultores que ayer cerraron autopistas, carreteras y diversas vialidades en varios estados del país, vayan a ser perseguidos por manifestarse.

“No tienen carpetas de investigación. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. Son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera, que le dijo es delito, porque en efecto es delito, pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse”.

Y en cuanto a los reclamos de ganaderos y agricultores en torno a la Ley de Aguas, agregó.

“Ahora, ayer también se planteó el tema de la Ley de Aguas y sí tengo que decirlo, hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan”. (Por Arturo García Caudillo)