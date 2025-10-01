El Gobierno federal adelantó que prevé reunirse este martes con productores agrícolas, luego de la jornada de bloqueos que afectó 36 puntos carreteros en el país.

El subsecretario César Yáñez afirmó que hay disposición para retomar el diálogo y explicó que, en los últimos días, las demandas de los dirigentes cambiaron de manera inesperada, lo que tensó las conversaciones.

Añadió que la semana pasada había acuerdos preliminares sobre temas como el manejo del agua y reuniones con la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los líderes agrícolas no acudieron a la mesa convocada este lunes, lo que derivó en la movilización.