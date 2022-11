Este mediodía las autoridades de seguridad de Jalisco presentaron la estrategia DiLo, que significa Dispositivo de Localización, que consiste en otorgar tanto a la víctima de violencia como al presunto agresor respectivos aparatos que al acercarse uno a otro emiten una señal que reciben oficiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

De acuerdo con la magistrada Verónica Ucaranza Sánchez se probaron varios dispositivos y el elegido garantizó la seguridad de las víctimas.

“El dispositivo si tú le pasas unas tijeras no lo puedes cortar. Hay un aparato específico que inserta como si fuera el cable y entonces no lo puedes separar, no lo puedes cortar. Hace un efecto como si fuera fibra óptica. Tú te puedes bañar con él, puedes hacer todas las actividades”.

En el caso de los agresores los dispositivos son una especie de pulsera que se coloca en el tobillo y que no es removible.

Solamente se pueden ordenar por un juez previa petición de un agente del Ministerio Público. (Por José Luis Escamilla)