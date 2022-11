Es un error menospreciar las manifestaciones ciudadanas contra la desaparición del INE, indica el gobernador, Enrique Alfaro, luego de los señalamientos del Gobierno Federal sobre las multitudinarias marchas registradas ayer domingo.

“Me parece que despreciar este tipo de manifestaciones ciudadanas no llevan a nada. Yo creo que lo que debería de haber es una oportunidad y un alto en el camino para abrir un espacio de diálogo para replantear las cosas y cesar en este intento de secuestrar a las instituciones electorales”.

Destaca ya no hay condiciones para sacar una reforma electoral antes de los comicios del 2024.

En otro tema, el mandatario no quiso hablar acerca de la marcha que organiza la Universidad de Guadalajara para reclamar mayor presupuesto el próximo lunes 23 de noviembre. (Por Claudia Manuela Pérez)