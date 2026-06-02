Las tres rutas troncales del sistema de Mi Macro Aeropuerto serán permanentes, asegura el Secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, quien detalla las características de la número tres, que moverá a miles de usuarios de la terminal aérea a Expo Guadalajara

“Y la troncal 3 te llevará en otra unidad también de manera directa hasta las puertas de Expo Guadalajara y la zona hotelera de todo este destino de Expo Guadalajara y Plaza del Sol, conectando con esto con uno de los principales destinos de turismo de negocios que tiene nuestro estado. Esas son las tres rutas troncales. Ya estamos listos con todo el equipamiento de ocho nuevas estaciones, con internet gratuito, con videovigilancia, con seguridad”.

Las otras rutas troncales son del aeropuerto al estadio Akron y al Parque Agua Azul. (Por Gricelda Torres Zambrano)