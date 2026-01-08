La próxima reforma electoral debe garantizar la pluralidad política que hay en México, aseguró el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Pretender por el contrario, que este es un país de un solo partido que cabe bajo el manto de una sola sigla es simple y sencillamente un planteamiento autoritario y creo que desde este punto de vista una reforma electoral que reconozca que México es un país plural y diverso y que es la casa de todas y todos, no de unos, sino de todas y todos es la mejor garantía para que la democracia siga recreándose”.

Lo anterior lo comentó como parte de la Comisión de ex consejeros electorales e integrantes de la asociación civil Somos México, que este jueves se reunieron con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, a quien pidieron llevar su propuesta de reforma electoral ante el Ejecutivo Federal. (Por Arturo García Caudillo)