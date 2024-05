Por primera vez desde que se publicó el decreto correspondiente en marzo de 2022, las gasolinas y el diésel no recibirán estímulo fiscal. Ante esta situación, el titular de la Profeco, David Aguilar, hace un llamado a los gasolineros a no incrementar los precios de los combustibles.

“Hacer un llamado a todas las estaciones de servicio, a las empresas, a las franquicias, que como sabemos, el que en esta ocasión existan incentivos fiscales iguales a cero, no implica de ninguna manera, y subrayo con énfasis, de ninguna manera, que tengan o caigan en la tentación de incrementar precios. En este caso, cuando existen elementos y datos en los que los precios de referencia internacional de los combustibles disminuyen, los incentivos fiscales disminuyen o tienden a cero. Esto paulatinamente, entre otros factores para también disminuir la carga fiscal”.

Y es que la semana pasada la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 74 dólares con 31 centavos. (Por Arturo García Caudillo)