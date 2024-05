Después de que Cruz Azul avanzó a la final del Torneo de Clausura de la Liga MX con empate global a dos con Monterrey y el reglamento bajo el brazo, ahora deberá enfrentar al América por el título y el entrenador de la Máquina, Martín Anselmi, no ve este duelo como una revancha de la anterior final que disputaron ambos equipos, asegura que ésta, es una nueva historia.

“Todo eso que alimenta a un partido de futbol, no hace al partido de futbol, es una final y hay un gran rival enfrente al que le queremos ganar y vamos a ir en busca de eso, después todo eso de los datos, las estadísticas hay mucha historia para este partido, pero no podemos vivir del pasado esta es una nueva historia”.

Indicó que la Máquina jugará en el estadio Azul el partido de Ida de esta final descartando así la posibilidad de que ambos juegos se celebrarán en el Azteca.

“No hay ninguna posibilidad de que Cruz Azul salga de este estadio, esta es nuestra casa, este es el estadio que nos representa y acá queremos jugar con nuestra afición”.

Hoy se anunciarán los horarios de los juegos que por reglamento se deberán de celebrar en jueves y domingo, primero en el estadio Ciudad de los Deportes y la gran final el domingo en el estadio Azteca. (Por Manuel Trujillo Soriano)