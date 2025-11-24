El Gobierno de Guadalajara desplegó un operativo especial para atender a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas por el invierno.

Participan quince brigadistas distribuidos en tres turnos diarios, con presencia en zonas de alta concentración como el Jardín Botánico, Parque Morelos, Arcos del Milenio, San Juan de Dios y la Avenida La Paz, entre otras.

Las brigadas realizan recorridos permanentes para ofrecer canalización a servicios públicos como albergues.

También brindan cobijas, ropa abrigadora, alimentos y bebidas calientes, además de primeros auxilios y evaluación de riesgos a la salud.

El operativo busca prevenir muertes por frío.