La campeona ucraniana de apnea Kateryna Sadurska sumó este lunes su octavo récord mundial desde 2023 al descender 86 metros en la modalidad Peso Constante Sin Aletas (CNF) durante el torneo Elemento Azul 2025 en Dominica. La exnadadora olímpica superó por dos metros su propia marca y completó la inmersión en 3 minutos y 32 segundos, tras iniciar con 10 brazadas, caer en libre y regresar con 31 hasta la superficie, todo en una sola respiración. Sadurska, de 33 años, brilló antes en la natación sincronizada —fue campeona europea, medallista mundial y olímpica en Río 2016— y desde su debut en apnea en 2023 ha roto consecutivamente el récord mundial de CNF, consolidándose como una de las grandes figuras del buceo libre.