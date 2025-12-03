El Gobierno de Guadalajara anunció una inversión de 4 millones de pesos para mejorar infraestructura urbana en la zona de Huentitán.

Informó que en las unidades habitacionales Rinconada del Planetario e Infonavit El Verde se moderniza la iluminación, con reparaciones y nuevos puntos de luz.

Asimismo, se repararán banquetas y se realizarán acciones de bacheo, además que se tiene contemplada la rehabilitación de juegos infantiles y mejoras en canchas y parques.

Vecinos también solicitaron reforzar la seguridad, el balizamiento y la poda de arbolado.