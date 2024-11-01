Elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta rescataron a dos extranjeros que volcaron en un kayak frente a Los Arcos de Mismaloya.

Durante un recorrido por la costa, los oficiales detectaron que la embarcación había sido volteada por una ola y que ambos ocupantes mostraban fatiga y dificultad para reincorporarse.

Con apoyo de una lancha, los salvavidas brindaron atención acuática inmediata y trasladaron a la pareja a un punto seguro, donde se reporta como estables.