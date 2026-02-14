Con mariachis y las tradicionales Mañanitas frente a la Presidencia Municipal, iniciaron los festejos por el 484 aniversario de la fundación de Guadalajara.

Autoridades municipales y estatales rindieron homenaje a Beatriz Hernández, a quien reconocieron por su papel en el establecimiento definitivo de la ciudad en 1542.

Tras el acto protocolario, decenas de asistentes recibieron los tradicionales picones y chocolate que marcan el arranque de las fiestas.

Las celebraciones se extenderán por diez días con actividades culturales, conferencias y conciertos en distintos puntos de la capital jalisciense.