La Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha en todo el país un operativo nacional de vigilancia durante este fin de semana por el Día del Amor y la Amistad.

El objetivo es verificar que los proveedores cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor, especialmente en la exhibición de precios, promociones claras y prácticas comerciales justas.

Los inspectores supervisarán principalmente florerías, restaurantes, bares, hoteles y joyerías.

También se instalarán módulos de atención para recibir quejas y orientar a consumidores en centros comerciales.