Este domingo, Guadalajara celebrará el Día de la Torta Ahogada con la distribución gratuita de 25 mil piezas en el Paseo Alcalde, a partir de las 9:30 de la mañana.

En el evento participarán 30 negocios que trasladarán sus puestos para sumarse al festejo.

Por primera vez se realizará un concurso en el que representantes de las once comunidades tapatías presentarán recetas familiares ante un jurado de expertos gastronómicos.

Los ganadores recibirán premios turísticos y gastronómicos.