La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III en Sinaloa tras las afectaciones de la tormenta tropical “Lorena”, principalmente en los municipios de Ahome, Guasave y Juan José Ríos, donde más de 250 personas fueron trasladadas a refugios temporales.
Elementos del Ejército y la Guardia Nacional apoyan con la entrega de víveres, colchonetas y labores de limpieza.
Las lluvias provocaron inundaciones, socavones y daños en viviendas, como en el fraccionamiento Valle Campestre de Guasave.
En Ahome se evacuaron al menos 76 habitantes de comunidades rurales, mientras en Ruiz Cortines se refugiaron 160 damnificados.
Sedena activa Plan DN-III en Sinaloa por tormenta “Lorena”
La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III en Sinaloa tras las afectaciones de la tormenta tropical “Lorena”, principalmente en los municipios de Ahome, Guasave y Juan José Ríos, donde más de 250 personas fueron trasladadas a refugios temporales.