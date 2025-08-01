La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III en Sinaloa tras las afectaciones de la tormenta tropical “Lorena”, principalmente en los municipios de Ahome, Guasave y Juan José Ríos, donde más de 250 personas fueron trasladadas a refugios temporales.

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional apoyan con la entrega de víveres, colchonetas y labores de limpieza.

Las lluvias provocaron inundaciones, socavones y daños en viviendas, como en el fraccionamiento Valle Campestre de Guasave.

En Ahome se evacuaron al menos 76 habitantes de comunidades rurales, mientras en Ruiz Cortines se refugiaron 160 damnificados.