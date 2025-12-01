La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, otorgó este lunes las Llaves de la Ciudad y la declaratoria de Huésped Distinguido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

En una ceremonia en el cabildo tapatío, la edil destacó que la distinción simboliza el compromiso de impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de la población y consoliden a la capital jalisciense como referente global en agendas como movilidad, vivienda y justicia social.

Por su parte, Collboni agradeció el reconocimiento y elogió la organización de la Feria Internacional del Libro, donde Barcelona funge como invitada de honor.

Durante el acto, ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la colaboración en temas estratégicos.