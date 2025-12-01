Un total de 43 personas se registraron para competir por ser el nuevo fiscal General de la República, vacante desde la renuncia de Alejandro Gertz Manero la semana pasada.

La lista la integran perfiles como Ernestina Godoy, actual encargada del despacho; Ricardo Peralta, exadministrador de Aduanas; Hamlet García Almaguer, exdiputado federal, y Richard Urbina, fiscal capitalino.

La Junta de Coordinación Política del Senado seleccionará al menos diez candidaturas para enviarlas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien definirá una terna que será votada por el Pleno para designar al próximo titular de la dependencia.