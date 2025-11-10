La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entregó la rehabilitación de siete calles y nueve cruceros en las colonias Americana y Santa Tere, con una inversión cercana a los 25 millones de pesos.

Entre las vialidades intervenidas destacan avenida Unión, Mexicaltzingo, Francia, Marsella, España, Bruselas y Rayón, donde se reencarpetaron 42 mil metros cuadrados.

También se sustituyó un puente peatonal por un crucero seguro en Mariano Otero y Lluvia, con una inversión de 6.2 millones.

Delgadillo destacó que las obras mejoran la movilidad y seguridad vial, y reiteró su llamado a reactivar el Fondo Metropolitano para obtener mayores recursos, afirmando que con un presupuesto de capitalidad se podrían duplicar las calles intervenidas.