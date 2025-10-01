A casi un mes del fallecimiento de Ace Frehley, exguitarrista y miembro fundador de Kiss, las autoridades del condado de Morris, Nueva Jersey, confirmaron que su muerte fue accidental. El músico de 74 años sufrió un traumatismo craneoencefálico tras una fuerte caída ocurrida en su estudio en septiembre, según reportó la revista People. La lesión derivó en complicaciones que lo mantuvieron hospitalizado hasta su fallecimiento el 16 de octubre. Frehley, conocido como Spaceman, fue pieza clave en la fundación de Kiss en 1973 y posteriormente desarrolló su carrera solista con Frehley’s Comet.