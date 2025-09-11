Ante el riesgo que representa para la población cada tormenta que cae en la ciudad, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, indica que su gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos para evitar inundaciones y atender de manera oportuna a 38 colonias vulnerables.

“En enero de este año nosotros empezamos con todos los operativos para poder prevenir, repito, lo que le corresponde al municipio en término de inundaciones. Desasolve de los vasos reguladores, de los canales, retiro de árboles en riesgo que fueron cerca de mil, de poda preventiva de casi nueve mil árboles y hemos estado trabajando en las colonias que tienen algún tipo de riesgo que son 38 colonias”.

La alcaldesa tapatía reconoce que el tema de las inundaciones es uno de los grandes retos de la ciudad, por lo que dice, estará pendiente de los proyectos de infraestructura que considere el gobierno estatal como un drenaje profundo. (Por Gricelda Torres Zambrano)