El Gobierno de Guadalajara abrió una investigación tras la retención que sufrieron al menos 20 usuarios del estacionamiento del Mercado Corona, quienes quedaron imposibilitados de acceder a sus vehículos luego de un cierre anticipado de plumas y cortinas ocurrido la noche del lunes.

Entre los afectados se encontraba una mujer que permaneció atrapada cerca de tres horas en el sótano del inmueble.

El ayuntamiento informó que, una vez reunidos todos los elementos, se definirán las acciones a emprender. Usuarios señalaron que no hubo advertencias sobre el cambio de horario y denunciaron un trato hostil por parte del personal de seguridad.

Incluso, a una mujer que necesitaba ingresar para tomar un medicamento que tenía en su vehículo también se le negó el acceso.

De acuerdo con los testimonios, el encargado del estacionamiento no acudió al lugar ni emitió postura alguna durante el incidente. (Por Edgar Flores Maciel)