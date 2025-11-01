Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de Jalisco, el director del SIAPA, Antonio Juárez, evitó responder de manera directa a los cuestionamientos de diputados locales sobre la contratación de Eli Castro, exservidora pública del organismo que, según señalamientos de legisladores, no cumplía con la preparación ni los requisitos del cargo y percibía un sueldo mensual de setenta y tres mil pesos.

“El tema de la señorita Eli Castro, es una investigación que está en proceso, es una investigación de la cual, se está revisando por el Tribunal de Justicia Administrativa como lo que es la Fiscalía Anticorrupción. A mí gustaría ser y además, soy muy respetuoso de esos temas, seguramente en su oportunidad de ellos van a dar a conocer lo que resulte de la investigación. Yo quisiera no pronunciarme al respecto por no caer en alguna falta”.

Juárez afirmó que las contrataciones del organismo se realizan conforme a los procesos internos y señaló que, al menos, el ochenta y cinco por ciento de la plantilla laboral es operativa. (Por Marck Hernández)