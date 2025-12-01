El Gobierno de Guadalajara ejecuta una inversión de catorce millones de pesos para rehabilitar varias de las fuentes más representativas de la ciudad, con trabajos que abarcan sistemas eléctricos, hídricos e iluminación.

Señala que el objetivo es mejorar funcionalidad, imagen y seguridad de estos espacios públicos.

Hasta el momento, se han intervenido la Fuente Olímpica, la Fuente de las Ranitas y las fuentes de la Glorieta de la Estampida, donde también se trabaja en la iluminación de la escultura principal.

Además, avanzan las obras en las ocho fuentes del Corredor Chapultepec.