El Gobierno de Guadalajara ejecuta una inversión de catorce millones de pesos para rehabilitar varias de las fuentes más representativas de la ciudad, con trabajos que abarcan sistemas eléctricos, hídricos e iluminación.
Señala que el objetivo es mejorar funcionalidad, imagen y seguridad de estos espacios públicos.
Hasta el momento, se han intervenido la Fuente Olímpica, la Fuente de las Ranitas y las fuentes de la Glorieta de la Estampida, donde también se trabaja en la iluminación de la escultura principal.
Además, avanzan las obras en las ocho fuentes del Corredor Chapultepec.
GDL invierte 14 mdp en rehabilitación integral de fuentes emblemáticas
