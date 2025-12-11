El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, adelantó que su bancada perfila votar en contra del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, al acusar que podría existir un margen de gasto discrecional por hasta diez mil millones de pesos.

Según afirmó, ese monto correspondería a excedentes provenientes de la Federación que no están contemplados en el proyecto enviado por el Ejecutivo estatal.

De la Rosa indicó que dichos recursos podrían destinarse a programas de atención al cáncer, al campo u otros rubros prioritarios, pero que, en su opinión, se pretenden dejar como “libre disposición”.

“Lo que está proyectando el ejecutivo para el 2026 está ocultando casi 10 mil millones de pesos de lo que la Federación le va a entregar, pensamos que con la intención que le queden de libre disposición”.

El legislador agregó que las reasignaciones planteadas hasta ahora son mínimas y no representan un compromiso con los grupos parlamentarios. (Por Marck Hernández)