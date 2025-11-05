Cometió presunta apología del delito en el Palenque de las Fiestas de Octubre, Zapopan lo multó con 33 mil pesos, se abrió una carpeta de investigación en su contra y ahora Junior H, cantautor de corridos tampoco se presentará en Guadalajara, pues no se le otorgó licencia, confirmó la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

“No estamos a favor de la realización de este tipo de espectáculos, decirlo con mucha claridad, acompañamos las decisiones que ha tomado el Gobernador en el Estado frente a este tipo de conciertos, especialmente a la apología que hacen y decirles que por nuestra parte no hubo un expediente completo y por lo tanto no había condiciones, ni siquiera para que se pudiera admitir el expediente, así es que no hay un permiso, no hay una licencia y nunca se entregó lo que un espectáculo de este tipo requeriría por parte de los organizadores para entregar hacia el Ayuntamiento. Entonces, no se va a llevar a cabo”.

En redes sociales, el cantante Junior H, ofreció disculpas por la apología del delito en Zapopan y pidió apoyo de las autoridades para presentarse en otros escenarios. (Por Gustavo Cárdenas)