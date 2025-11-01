Agarrón en la Cámara de Diputados entre Morena y MC, por el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, donde la oficialista Merylin Gómez Pozos, aseguró haber logrado la restitución de los recursos que le habían sido recortados a la UdeG.

“Por eso sorprende que una diputada despistada de MC habla de educación sin entender ni una línea del presupuesto; confunde la información, manipula los datos y usa su ignorancia como bandera política. Y sí, respaldamos a la Universidad de Guadalajara con una reasignación de más de cuatro mil 300 millones de pesos, que es casi la mitad de las reasignaciones que hacemos en temas de educación”.

En respuesta, la emecista Claudia Salas, expresó.

“Veo muy enojada a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la veo exacerbada, la veo perturbada, lo que se dijo fue la verdad, en su competencia estaba haber corregido ese error y no lo hizo. Me extraña que teniendo ella la competencia de haber corregido el dictamen el lunes en la comisión de presupuesto, no aceptó ninguna reserva, que no venga hoy a decir que ya lo tenía reservado”. (Por Arturo García Caudillo)